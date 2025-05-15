Как отличить депрессию от плохого настроения: советы психолога

Отличить плохое настроение и депрессию не всегда бывает просто, сделать это может только специалист. Но заподозрить заболевание возможно, для этого следует обратить внимание на симптомы, их перечислил в разговоре с изданием RuNews24.ru психолог высшей категории Сергей Лунюшин.
— Первый признак депрессии — это плохое настроение, подавленное состояние, недовольство собой. Возможно, появляются мысли по поводу чувства вины, — сказал специалист.
Психолог добавил, что у человека могут также меняться привычная форма поведения и интересы, снижается внимание, ухудшается память, а у школьников и студентов часто снижается успеваемость.
Ранее KP.RU сообщил, что депрессия — это сложное психиатрическое заболевание, которое могут спровоцировать масса факторов — от однократного резкого или хронического, длительного стресса, до приема серьезных лекарств и даже инфекционного заболевания.
В мире около 300 миллионов человек страдают депрессией. А после 40 лет ее признаки встречаются у каждого десятого.