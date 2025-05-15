Как отличить депрессию от плохого настроения: советы психолога

Отличить плохое настроение и депрессию не всегда бывает просто, сделать это может только специалист. Но заподозрить заболевание возможно, для этого следует обратить внимание на симптомы, их перечислил в разговоре с изданием RuNews24.ru психолог высшей категории Сергей Лунюшин.