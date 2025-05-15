Нутрициолог Попова: избыток чая может привести к тахикардии и бессоннице

Любителям чая следует быть осторожнее: чрезмерное употребление ароматного напитка способно нанести вред здоровью. Все дело в веществах, в том числе кофеине, которые содержит в себе чай, предупредила в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова.
— Избыток кофеина в чае может привести к бессоннице, тахикардии, нервозности. А еще у чая есть мочегонный эффект, то есть он выводит жидкость, поэтому не заменяет воду, а требует ее увеличения в рационе, — сообщила специалист.
Эксперт уточнила, что чай также содержит танины — а эти вещества способны снижать усвоение железа из пищи.
Ранее KP.RU сообщил, что в составе чая, помимо прочего, много красящих веществ, которые могут влиять на цвет зубной эмали, а очень крепкий напиток может вымывать фтор из зубов. Это не означает, что от чая следует отказаться: нужно употреблять его в меру, 1−3 чашки в день вполне достаточно. Очень горячий напиток в больших количествах также может стать одним из факторов риска развития рака пищевода.