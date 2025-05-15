Нутрициолог Попова: избыток чая может привести к тахикардии и бессоннице

Ранее KP.RU сообщил, что в составе чая, помимо прочего, много красящих веществ, которые могут влиять на цвет зубной эмали, а очень крепкий напиток может вымывать фтор из зубов. Это не означает, что от чая следует отказаться: нужно употреблять его в меру, 1−3 чашки в день вполне достаточно. Очень горячий напиток в больших количествах также может стать одним из факторов риска развития рака пищевода.