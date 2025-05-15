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Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Дочь американского президента Тиффани родила мальчика.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой. Его дочь Тиффани, рожденная в браке с Марлой Мейплз, родила мальчика, которого назвали Александром Трампом Булосом. Об этом она сообщила 15 мая в своем личном в социальной сети X*.

О беременности Тиффани стало известно в октябре 2024 года. Отцом ребенка является предприниматель Майкл Булос.

«Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Булос. Мы безумно тебя любим! Спасибо, что ты пришел в нашу жизнь», — написала дочь главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что за первый месяц президентства Трампа его семья заработала $2 млрд.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.