Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Президент США Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой. Его дочь Тиффани, рожденная в браке с Марлой Мейплз, родила мальчика, которого назвали Александром Трампом Булосом. Об этом она сообщила 15 мая в своем личном в социальной сети X*.