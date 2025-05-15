Россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии одновременно

По его словам, назначение двойной пенсии возможно, если инвалидность наступила вследствие военной травмы или если гражданин является участником Великой Отечественной войны, ликвидатором последствий радиационных катастроф или принадлежит к другим категориям, указанным в законе. Для остальных же граждан положена только одна пенсия.
«Законодательство России не допускает произвольного накопления пенсий одного типа: если у гражданина есть право на разные страховые пенсии — по инвалидности, по старости, по потере кормильца, — ему, как правило, устанавливается только одна», — подчеркнул собеседник RT.
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