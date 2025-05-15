Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии одновременно

В статье 3 федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» определены категории граждан, которые могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Источник: Life.ru

По его словам, назначение двойной пенсии возможно, если инвалидность наступила вследствие военной травмы или если гражданин является участником Великой Отечественной войны, ликвидатором последствий радиационных катастроф или принадлежит к другим категориям, указанным в законе. Для остальных же граждан положена только одна пенсия.

«Законодательство России не допускает произвольного накопления пенсий одного типа: если у гражданина есть право на разные страховые пенсии — по инвалидности, по старости, по потере кормильца, — ему, как правило, устанавливается только одна», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменится военная пенсия после индексации. Кроме того, Life.ru выяснил, кто из россиян может забыть о работе уже сейчас.