От бесплодия до лимфомы: Врач раскрыла коварство непереносимости глютена

По её словам, латентная форма болезни может оставаться незаметной десятилетиями и активироваться под стрессом или инфекцией. Для её диагностики требуется анализ антител и биопсия кишечника. Лечение предполагает пожизненный отказ от продуктов, содержащих глютен.
«Игнорирование болезни чревато серьёзными осложнениями: от остеопороза и бесплодия до лимфомы кишечника. Хорошая новость в том, что строгое соблюдение диеты позволяет полностью восстановить кишечник и избежать этих угроз», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.
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