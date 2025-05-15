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От бесплодия до лимфомы: Врач раскрыла коварство непереносимости глютена

Целиакия — это генетическое заболевание, при котором иммунная система атакует кишечник из-за глютена. При этом недуг может долго маскироваться под другие проблемы, в том числе усталость, анемию, боли в суставах, задержку роста и снижение веса, предупредила врач-диетолог Марьяна Джутова.

Источник: Life.ru

По её словам, латентная форма болезни может оставаться незаметной десятилетиями и активироваться под стрессом или инфекцией. Для её диагностики требуется анализ антител и биопсия кишечника. Лечение предполагает пожизненный отказ от продуктов, содержащих глютен.

«Игнорирование болезни чревато серьёзными осложнениями: от остеопороза и бесплодия до лимфомы кишечника. Хорошая новость в том, что строгое соблюдение диеты позволяет полностью восстановить кишечник и избежать этих угроз», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

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