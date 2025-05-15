Невролог раскрыла опасность диджитал-деменции, от которой страдают зумеры

Со временем родители начали обращаться к специалистам с жалобами на снижение памяти, ухудшение успеваемости, странное поведение и трудности с выполнением простых бытовых задач у детей школьного возраста. В 2023 году писатель и специалист по работе мозга Джим Квик ввёл термин «диджитал-деменция». Это феномен, при котором у молодых людей, постоянно использующих гаджеты, проявляются симптомы, напоминающие деменцию пожилых.