Невролог раскрыла опасность диджитал-деменции, от которой страдают зумеры

Со временем родители начали обращаться к специалистам с жалобами на снижение памяти, ухудшение успеваемости, странное поведение и трудности с выполнением простых бытовых задач у детей школьного возраста. В 2023 году писатель и специалист по работе мозга Джим Квик ввёл термин «диджитал-деменция». Это феномен, при котором у молодых людей, постоянно использующих гаджеты, проявляются симптомы, напоминающие деменцию пожилых.
«Основные симптомы диджитал-деменции — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием — могут существенно повлиять на качество жизни и успеваемость в школе и институте», — предупредила собеседница РИАМО.
Ранее невролог перечислила причины и симптомы детской деменции. Недуг включает различные расстройства, приводящие к снижению когнитивных функций, аналогично деменции у взрослых людей. Кроме того, россиянам объяснили, как распознать ювенильный ревматоидный артрит у детей.