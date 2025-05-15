Эндокринолог объяснила, как женщине заподозрить гормональный сбой

Ранее «Москва 24» сообщила, что холодные руки и ноги часто бывают при гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы. Именно она вырабатывает гормоны, которые в норме участвуют в синтезе тепла из жировой ткани и обмене веществ.