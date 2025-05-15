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Эндокринолог объяснила, как женщине заподозрить гормональный сбой

Эндокринолог Тананакина: усталость и акне могут указывать на гормональный сбой.

Источник: Комсомольская правда

Гормоны определяют работу всего организма, однако, заподозрить гормональный сбой можно по неспецифическим признакам. На что стоит обратить внимание женщинам, сообщила в беседе с «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

— К тревожным сигналам, которые могут указывать на гормональный сбой, можно отнести нерегулярные месячные, резкие перепады настроения, выпадение волос, сухость кожи или акне, хроническую усталость, — пояснила медик.

Эксперт также рекомендовала обратить внимание на резкие изменения веса, бессонницу и частую тревожность. При подобных симптомах важно обратиться за медицинской помощью для прохождения обследования и сдачи анализов.

Ранее «Москва 24» сообщила, что холодные руки и ноги часто бывают при гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы. Именно она вырабатывает гормоны, которые в норме участвуют в синтезе тепла из жировой ткани и обмене веществ.

Кстати, последние исследования показали, что ежедневное употребление кофе после пробуждения может нарушить тонкий баланс гормонов в организме. Оказывается, кофеин запускает выработку гормонов стресса, передает 360.ru.