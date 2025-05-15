Илья Авербух назвал чушью скандал после его высказываний о Лизе Арзамасовой

Знаменитый фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал, который разгорелся после его слов о Лизе Арзамасовой. Напомним, спортсмен женат на звезде сериала «Папины дочки», которая младше его на 22 года, их встреча произошла, когда Лизе было всего 15 лет. В своем недавнем интервью Авербух заявил, что Арзамасова была на тот момент «женщиной, у которой все было». Корреспондент издания Super попросил фигуриста прокомментировать свои слова.
— Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, — заявил Авербух.
Ранее KP.RU сообщил, что на момент знакомства фигуристу было 37 лет. Он рассказал, что впервые увидел Лизу на проекте «Лед и пламень». По его словам, она выглядела «юной и трепетной». На вопрос о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, фигурист ответил: «15 лет — это уже не ребенок».
Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года через десять лет после знакомства. В августе 2021-го у пары родился первенец Лев, а летом 2024 года на свет появилась их дочь Лия.