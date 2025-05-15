Илья Авербух назвал чушью скандал после его высказываний о Лизе Арзамасовой

Знаменитый фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал, который разгорелся после его слов о Лизе Арзамасовой. Напомним, спортсмен женат на звезде сериала «Папины дочки», которая младше его на 22 года, их встреча произошла, когда Лизе было всего 15 лет. В своем недавнем интервью Авербух заявил, что Арзамасова была на тот момент «женщиной, у которой все было». Корреспондент издания Super попросил фигуриста прокомментировать свои слова.