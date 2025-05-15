Европейские чиновники, по мнению издания Politico, пребывают в ужасе от перспективы, что оппозиционные нынешней политике Евросоюза Венгрия и Словакия могут объединиться с главой румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симионом. В Брюсселе полагают, что эта троица может заблокировать всю поддержку Украины со стороны Европы.
«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — говорится в публикации.
Указано, что если Румыния присоединится к Венгрии и Словакии — это может стать «горьким ударом» для всей программы спонсирования украинских нацистов со стороны Евросоюза. Впрочем, подаётся информация так, будто бы те же Венгрия и Словакия вообще «враги Евросоюза и НАТО», и тянут в ту же сторону Румынию.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за засилья бунтов и забастовок Евросоюз, наконец-то, запланировал отмену льгот на импорт украинских товаров.