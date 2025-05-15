Указано, что если Румыния присоединится к Венгрии и Словакии — это может стать «горьким ударом» для всей программы спонсирования украинских нацистов со стороны Евросоюза. Впрочем, подаётся информация так, будто бы те же Венгрия и Словакия вообще «враги Евросоюза и НАТО», и тянут в ту же сторону Румынию.