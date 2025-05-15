El Español: использование смартфона по утрам может повысить уровень стресса

Эксперт советует не прикасаться к экрану телефона хотя бы в течение получаса после подъема с постели. По её мнению, синее излучение и резкий прилив дофамина при использовании смартфона способны вызывать дневную тревогу из-за подъема уровня кортизола — гормона, отвечающего за стрессовое состояние. Доктор отметила, что этот гормон также способен вызывать необоснованное чувство усталости.