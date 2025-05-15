El Español: использование смартфона по утрам может повысить уровень стресса

Использование смартфона в первые минуты после пробуждения может негативно повлиять на работу мозга, повысить уровень стресса и вызвать чувство усталости. Об этом проинформировала испанский врач Амара Аладель в интервью изданию El Español.
Эксперт советует не прикасаться к экрану телефона хотя бы в течение получаса после подъема с постели. По её мнению, синее излучение и резкий прилив дофамина при использовании смартфона способны вызывать дневную тревогу из-за подъема уровня кортизола — гормона, отвечающего за стрессовое состояние. Доктор отметила, что этот гормон также способен вызывать необоснованное чувство усталости.
Доктор Аладель акцентировала внимание на том, что утреннее использование смартфона может привести к чрезмерной активации системы вознаграждения. Данная привычка формирует зависимость от непрерывных стимулов и ослабляет естественную мотивацию и способность к концентрации. Это затрудняет выполнение задач, требующих внимания и усидчивости.
С физиологической точки зрения, для пробуждения организма куда полезнее непродолжительное воздействие естественного солнечного света, которое активирует циркадные ритмы и гормональную регуляцию. По словам врача, всего полминуты нахождения на солнце достаточно для запуска данных процессов.
Врач также добавила, что правильное начало дня уменьшает потребность в дополнительных стимуляторах, таких как кофе. Специалист также рекомендует отказаться от использования смартфона в качестве будильника и убирать электронные устройства подальше от кровати, чтобы снизить желание немедленно начать ими пользоваться.