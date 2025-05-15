Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины пройдет в Стамбуле 16 мая

Представители Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил источник в турецком МИД.
— Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией, — уточнил он.
Кроме того, на данной момент нет никакой информации о том, будет ли организована встреча четырех сторон — США, Украины, России и Турции, передает ТАСС.
Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, провел встречу с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил, что отказывается признавать российскими новые регионы до начала переговоров.
Кроме того, Украина рассматривает возможность отправки людей «соответствующего уровня» на встречу с представителями России в Стамбуле. Таким образом Киев хочет выяснить, уполномочены ли представители Москвы принимать какие-либо решения и готовы ли к «серьезному разговору».
Изначально возобновить прямые переговоры предложил президент РФ Владимир Путин. Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским президентом призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией.