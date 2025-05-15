Строгостью или лаской? Кинолог озвучил советы по дрессировке собак

— Учеными доказано, что питомцы действительно умеют распознавать и понимать эмоции людей. Это разрушает миф о том, что в воспитании и дрессировке нужна строгость. Строгого голоса при нежелательном поведении будет вполне достаточно. А ласковым голосом мы способны продемонстрировать ей свою любовь. Кроме того, эмоциональный фон человека напрямую будет влиять на состояние животного, — объяснил эксперт.