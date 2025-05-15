Строгостью или лаской? Кинолог озвучил советы по дрессировке собак

Владельцы собак часто задаются вопросом: как лучше взаимодействовать с питомцем так, чтобы он научился выполнять команды, но при этом не потерял доверия к хозяину. Кинолог Владимир Голубев рассказал в беседе с «РИАМО» о том, какой тактики следует придерживаться при дрессировке собаки.
— Учеными доказано, что питомцы действительно умеют распознавать и понимать эмоции людей. Это разрушает миф о том, что в воспитании и дрессировке нужна строгость. Строгого голоса при нежелательном поведении будет вполне достаточно. А ласковым голосом мы способны продемонстрировать ей свою любовь. Кроме того, эмоциональный фон человека напрямую будет влиять на состояние животного, — объяснил эксперт.
Специалист добавил, что практически любая собака поддается дрессировке и способна запомнить и понимать как минимум базовые команды. При этом, животному будет проще и понятнее жить в предсказуемом и, главное, безопасном мире, который основан на любви и заботе.
Кроме того, важно спокойно говорить с питомцем и по-разному реагировать на хорошее и плохое поведение, избегая повышения тона, передает 360.ru.
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