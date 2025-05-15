Гражданину Украины предъявили обвинения в попытке поджога дома премьера Британии

В Великобритании прокуратура предъявила гражданину Украины обвинения в попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру страны Киру Страмеру.
«21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявлены обвинения по трем эпизодам поджога с целью создания угрозы жизни людей», — говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
Отмечается, что украинца также подозревают в попытке поджечь бывшую квартиру премьера Британии и автомобиль, ранее принадлежавший политику.
Согласно источнику, обвиняемый гражданин Украины был задержан правоохранительными органами Великобритании в прошедший вторник, 13 мая. Сейчас молодой человек находится под стражей до слушаний дела в суде, которое назначено на 16 мая.
Напомним, что пожар в резиденции Кира Стармера, стоимостью 2 миллиона фунтов, произошел 12 мая. В результате инцидента никто не пострадал.