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Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до августа

Отстранение продлено до следующего заседания исполнительного комитета FIBA, которое состоится в августе 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских команд от всех турниров под своей эгидой до августа месяца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Данное решение было принято на заседании исполкома организации, проходившем в Бахрейне. Ограничения в отношении участия россиян и белорусов в международных баскетбольных соревнованиях будут действовать до следующей встречи исполнительного комитета FIBA, запланированной на август 2025 года.

Напомним, что в марте 2022 года FIBA запретила российским командам выступать на соревнованиях, организованных федерацией, в связи с событиями на Украине. Помимо этого, российские клубы также отстранены от участия в турнирах, проводимых Евролигой.

Ранее сообщалось, что футбольная cборная Аргентины может провести матч с россиянами.