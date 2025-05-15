Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до августа

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских команд от всех турниров под своей эгидой до августа месяца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Данное решение было принято на заседании исполкома организации, проходившем в Бахрейне. Ограничения в отношении участия россиян и белорусов в международных баскетбольных соревнованиях будут действовать до следующей встречи исполнительного комитета FIBA, запланированной на август 2025 года.
Напомним, что в марте 2022 года FIBA запретила российским командам выступать на соревнованиях, организованных федерацией, в связи с событиями на Украине. Помимо этого, российские клубы также отстранены от участия в турнирах, проводимых Евролигой.
Ранее сообщалось, что футбольная cборная Аргентины может провести матч с россиянами.