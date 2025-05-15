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Названы блюда, которые позволят не набрать лишний вес за ужином

Эндокринолог Калошина посоветовала ужинать рыбой с овощами, но без гаджетов.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы ужинать без ущерба для фигуры, важно выбирать правильные блюда, а также отказаться от просмотра сериалов во время еды. Такой совет озвучила в разговоре с изданием NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

— Ужин должен быть легким: нежирный творог, морская рыба, белое мясо, овощи. Лучше запекать, варить или готовить на пару. Откажитесь от просмотра фильмов или роликов — из-за этого мозг пропустит сигнал о насыщении, — посоветовала доктор.

Врач рекомендовала также готовить в качестве гарнира крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. А чтобы ускорить процесс пищеварения использовать специи — они также помогут поддержать иммунитет.

Ранее KP.RU сообщил, что тем, кто желает похудеть, не следует садиться на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.

А если никак не удается справиться с перееданием, обратитесь к врачу. Возможно, вам не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов.