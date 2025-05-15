Названы блюда, которые позволят не набрать лишний вес за ужином

Ранее KP.RU сообщил, что тем, кто желает похудеть, не следует садиться на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.