Названы блюда, которые позволят не набрать лишний вес за ужином

Чтобы ужинать без ущерба для фигуры, важно выбирать правильные блюда, а также отказаться от просмотра сериалов во время еды. Такой совет озвучила в разговоре с изданием NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.
— Ужин должен быть легким: нежирный творог, морская рыба, белое мясо, овощи. Лучше запекать, варить или готовить на пару. Откажитесь от просмотра фильмов или роликов — из-за этого мозг пропустит сигнал о насыщении, — посоветовала доктор.
Врач рекомендовала также готовить в качестве гарнира крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. А чтобы ускорить процесс пищеварения использовать специи — они также помогут поддержать иммунитет.
Ранее KP.RU сообщил, что тем, кто желает похудеть, не следует садиться на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.
А если никак не удается справиться с перееданием, обратитесь к врачу. Возможно, вам не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов.