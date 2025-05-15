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Полянский назвал плевком в ООН выдвижение Бербок на пост главы ГА

Постпред ООН Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы Генеральной Ассамблеи.

Источник: Комсомольская правда

Германия решила выдвинуть на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не бывшего генсека ОБСЕ Хельгу Шмидт, а экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал этот шаг плевком в адрес всемирной организации.

«является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней», — отметил Полянский во время неформального заседания 79-й сессии ГА ООН.

Полянский отметил, что именно Бербок, будучи главой МИД Германии, выступала против приглашения представителей России и Беларуси на мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Кроме того, она публично заявляла о своей гордости за деда, который служил в войсках СС.

18 марта появилась информация о намерении правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025—2026 годах. Ранее же МИД ФРГ заявлял о планах выдвинуть на этот пост экс-генсека ОБСЕ Шмидт, имеющую репутацию опытного дипломата.

Накануне Бербок прибыла в Киев для того, чтобы «выразить поддержку Украине».