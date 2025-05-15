Полянский назвал плевком в ООН выдвижение Бербок на пост главы ГА

Полянский отметил, что именно Бербок, будучи главой МИД Германии, выступала против приглашения представителей России и Беларуси на мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Кроме того, она публично заявляла о своей гордости за деда, который служил в войсках СС.