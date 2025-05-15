Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже ЛГБТ-книг

По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» издавали и продавали книги с пропагандой движения ЛГБТ, признанного в России экстремистским. Следователи считают, что фигуранты продали тысячу экземпляров книг покупателям, в том числе несовершеннолетним.