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Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже ЛГБТ-книг

Фигурантов обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 3 ст. 282.2 УК РФ.

Источник: Аргументы и факты

Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил под домашний арест сотрудников одного из издательств по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

По данным пресс-службы, меру пресечения в виде домашнего ареста суд избрал в отношении Павла Иванова, Артема Вахляева, Дмитрия Протопопова. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 282.2 УК РФ.

Отмечается, что фигуранты были отправлены под домашний арест на срок 1 месяц 28 суток.

По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» издавали и продавали книги с пропагандой движения ЛГБТ, признанного в России экстремистским. Следователи считают, что фигуранты продали тысячу экземпляров книг покупателям, в том числе несовершеннолетним.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.