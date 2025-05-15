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Маскируется годами: диетолог перечислила признаки непереносимости глютена

Диетолог Джутова: непереносимость глютена проявляется усталостью и болями.

Источник: Комсомольская правда

Целиакия или непереносимость глютена (вещества, которое содержится в злаках), опасное заболевание, о котором часто даже не подозревают сами пациенты. О том, как заподозрить у себя целиакию, сообщила в разговоре с «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.

— Заболевание может годами маскироваться под другие проблемы. У взрослых оно часто проявляется хронической усталостью, анемией и болями в суставах. У детей вызывает задержку роста и резкое снижение веса, — цитирует издание доктора.

Врач уточнила, что для постановки диагноза необходимо сдать анализ на специфические антитела и сделать биопсию кишечника. Игнорирование болезни чревато остеопорозом, бесплодием и онкологией.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что целиакия — хроническое аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена. Употребление таких продуктов провоцирует воспаление в тонком кишечнике, что приводит к нарушению всасывания питательных веществ, проблемам с кожей, депрессии, резким колебаниям веса.

Безглютеновый хлеб можно легко приготовить дома, используя рисовую, кукурузную или гречневую муку, передает Life.ru.