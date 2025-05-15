Маскируется годами: диетолог перечислила признаки непереносимости глютена

Целиакия или непереносимость глютена (вещества, которое содержится в злаках), опасное заболевание, о котором часто даже не подозревают сами пациенты. О том, как заподозрить у себя целиакию, сообщила в разговоре с «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.