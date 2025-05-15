Невролог Демьяновская: подросткам достаточно проводить в гаджетах 1 час в день

Диджитал или цифровая деменция — состояние, при котором у молодых людей наблюдается снижение памяти и концентрации на фоне постоянного использования гаджетов. Подробнее об этом, а так же о профилактике диджитал-деменции, рассказала «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Диджитал-деменция у молодых людей— обратимое состояние. Для профилактики цифровой деменции нужно следить за временем использования гаджетов. Подросткам достаточно 30 минут — 1 часа, а молодым людям — до 2 часов, — цитирует издание доктора.
По мнению врача, полезно будет также развивать познавательные способности, например, изучать иностранные языки, играть на музыкальных инструментах, разгадывать головоломки. Обязательна и физическая активность для тренировки координации.
Ранее RT сообщил, что дети впадают в зависимость от гаджетов гораздо быстрее взрослых. Это связано с тонкостями работы головного мозга.
При этом, чем меньше возраст ребенка, тем короче должно быть время, в течение которого он использует гаджеты или мобильные приложения. Оптимальная норма в день варьируется от 5 до 20 минут, передает «Москва 24».