Зеленая среда. Май на даче: Реанимация сада и высадка рассады в средней полосе

Май — месяц пробуждения природы и старта дачного сезона. Важно не упустить время и правильно подготовить сад и огород к лету. Что и как нужно сделать расскажет наш консультант Татьяна Кучумова.
Обработку сада начинаем с осмотра деревьев и кустов — внимательно ищем признаки поражения вредителями или заболеваниями, повреждения коры. Так мы поймём, какая именно профилактика потребуется.
При обработке важно учесть два фактора:
Цветение: Большинство препаратов нельзя применять во время цветения — это губительно для пчёл и других важных насекомых-опылителей.
Поэтому обработку переносим либо до начала цветения, либо после завершения. Исключением являются специальные биологические препараты вроде Фитоверма.
Температура: Препараты хорошо действуют при температуре выше +10 °C. Если холоднее, эффективность сильно падает, поскольку снижаются активности самих вредителей и усвоение химикатов растением. Лучшая температура для обработки — около +15−25 °C.
Что используем?
1. Голубая обработка перед распусканием почек.
Цель: уничтожение перезимовавших форм вредителей и источников инфекций. Используем:
Раствор бордоской жидкости (3%): надёжная классика против многих грибковых болезней.
Медный купорос: аналогичный препарат с теми же свойствами.
Препарат 30 плюс: действует как инсектицид, создавая плёнку, мешающую дышать многим видам паразитов.
Важно: если почки раскрылись — такую обработку проводить поздно.
2. После распускания почек, но до цветения.
Здесь наши цели — борьба с вновь активировавшимися вредителями и инфекциями. Применяем: Фунгициды типа Хоруса или Скор: эффективные средства против парши, мучнистой росы и других грибковых поражений.
Инсектициды Актара или Конфидор экстра: помогают избавиться от тли, листовёрток и плодожорок. Применять осторожно, учитывая влияние на полезные организмы.
Биопрепараты (Фитоверм, Лепидоцид): подходят даже во время цветения, поскольку безопасны для пчёл.
3. После цветения.
Продолжаем профилактику и защиту созревающих плодов. Для этого применяем аналогичные предыдущему этапу препараты. Обязательно соблюдаем инструкцию по срокам ожидания после обработки до сбора урожая.
Общие рекомендации:
Старайтесь выбирать биологически активные вещества, меньше влияющие на природу. Меняйте используемые препараты, чтобы избежать привыкания вредных организмов. Проводите обработку в ясную и тихую погоду, лучше вечером или утром, избегая дождя.
Высадка рассады в теплицу и открытый грунт.
Перед посадкой проводим закаливание рассады: выносим её на свежий воздух каждый день, начиная с нескольких часов и постепенно увеличивая продолжительность.
Дополнительно подкармливаем удобрениями и проводим профилактические мероприятия против возможных заболеваний (раствором фитоспорина или превикура).
Для высадки в теплицу выбираем середину мая, когда пройдут возможные заморозки. Рассаду высаживаем согласно рекомендациям производителей семян, обеспечивая достаточную площадь питания каждому растению.
Первый полив после посадки должен быть щедрым, после чего притеняем растения на пару дней от прямого солнечного света.
Рассада в открытом грунте готова к пересадке в конце мая — начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков. Выбираем солнечные участки, готовим почву аналогично тепличному варианту и обязательно увлажняем землю перед самой посадкой.
Первые ночи после высадки желательно защищать молодые растения укрывным материалом.
Поддерживать здоровье рассады после высадки помогают такие стимуляторы роста, как Эпин-экстра и Циркон, а также биопрепарат Фитоверм для защиты от возможных вредителей.
Продолжение следует…
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