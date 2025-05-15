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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с Google

Мошенники научились использовать уязвимость в сервисах Google для рассылки фишинговых писем от имени компании. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В МВД предупредили о схеме мошенничества с письмами.

Мошенники научились использовать уязвимость в сервисах Google для рассылки фишинговых писем от имени компании. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com. Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс. Однако данные, вводимые на данном ресурсе окажутся у мошенников», — говорится в сообщении МВД РФ, содержание которого приводит РИА Новости.

Правоохранители рекомендуют пользователям Gmail до устранения уязвимости не переходить по ссылкам из писем, даже если они пришли с официального адреса Google. В ведомстве отмечают, что переход по таким ссылкам может привести к попаданию персональных данных в руки мошенников и потенциальным финансовым потерям. Специалисты советуют внимательно проверять содержание писем и использовать дополнительные средства кибербезопасности для защиты своих аккаунтов.