В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с Google

Правоохранители рекомендуют пользователям Gmail до устранения уязвимости не переходить по ссылкам из писем, даже если они пришли с официального адреса Google. В ведомстве отмечают, что переход по таким ссылкам может привести к попаданию персональных данных в руки мошенников и потенциальным финансовым потерям. Специалисты советуют внимательно проверять содержание писем и использовать дополнительные средства кибербезопасности для защиты своих аккаунтов.