Голландский архитектор Рем Колхас, принимавший участие в проектировании Музея современного искусства «Гараж» в Москве, заявил, что удовлетворен своей работой в России.
По его мнению, если бы он считал этот проект ошибочным, то не взялся бы за его реализацию, и даже сейчас, оглядываясь назад, он уверен в правильности своего решения.
Как отмечает издание Politico, Колхас рассматривает диалог с Россией как перспективный путь к нормализации отношений между РФ и Западом. Архитектор подчеркнул, что Европа, стремясь интегрировать восточные страны, упустила возможность конструктивного взаимодействия с неевропейскими государствами.
Он также отметил, что европейцы слишком поспешно последовали курсом США, что привело к росту негативного восприятия России и упущенным возможностям для диалога.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества.