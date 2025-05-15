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Голландский архитектор Колхас заявил, что не жалеет о работе в России

Колхас рассматривает диалог с Россией как перспективный путь к нормализации отношений между РФ и Западом.

Источник: Аргументы и факты

Голландский архитектор Рем Колхас, принимавший участие в проектировании Музея современного искусства «Гараж» в Москве, заявил, что удовлетворен своей работой в России.

По его мнению, если бы он считал этот проект ошибочным, то не взялся бы за его реализацию, и даже сейчас, оглядываясь назад, он уверен в правильности своего решения.

Как отмечает издание Politico, Колхас рассматривает диалог с Россией как перспективный путь к нормализации отношений между РФ и Западом. Архитектор подчеркнул, что Европа, стремясь интегрировать восточные страны, упустила возможность конструктивного взаимодействия с неевропейскими государствами.

Он также отметил, что европейцы слишком поспешно последовали курсом США, что привело к росту негативного восприятия России и упущенным возможностям для диалога.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества.