Педиатр предупредила, что средства от насморка могут повышать давление у детей

Средства от насморка могут стать причиной повышенного давления у ребенка. Кроме того, артериальное давление могут повысить некоторые гормональные препараты, об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача-педиатра Нисо Одинаеву.
— Высокое давление может быть побочным эффектом от приема лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка, — цитирует издание доктора.
Уточняется, что основные признаки повышенного давления у детей — это головокружение, головная боль, снижение остроты зрения. Также может наблюдаться рвота, носовые кровотечения, резкое чувство страха или потливость.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что защитить ребенка от побочных действий можно, если использовать препарат только по назначению врача, выбирать современные препараты с действующим веществом ксилометазолин или оксиметазолин. А также использовать дозировку действующего вещества согласно возрасту, не превышать разовую дозу препарата и не использовать препараты более пяти дней.