Педиатр предупредила, что средства от насморка могут повышать давление у детей

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что защитить ребенка от побочных действий можно, если использовать препарат только по назначению врача, выбирать современные препараты с действующим веществом ксилометазолин или оксиметазолин. А также использовать дозировку действующего вещества согласно возрасту, не превышать разовую дозу препарата и не использовать препараты более пяти дней.