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Сияющая кожа и бодипозитив: главные тренды макияжа весны-лета 2025 года

Эксперты назвали минимализм — одним из трендов макияжа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Мерцание, все оттенки розового и минимализм — самые изысканные модницы смогут выбрать макияж себе по душе среди множества трендов весны и лета этого года. Основные направления перечислило в своем материале издание Super.

— Один из трендов — скинимализм. Другими словами, это тренд на естественность, который подразумевает отказ от чрезмерного употребления косметических средств. Основные принципы — экологичность, бодипозитив и фокус на уходе за кожей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что популярность вновь набирает и сияющая кожа. Особенность такого макияжа заключается в чистой, увлажнённой коже, которая «сияет изнутри» не только благодаря декоративной косметике вроде хайлайтера, но и за счёт должного ухода.

Кроме того, по данным издания, в моде коричневый, розовый и персиковый оттенки.

Ранее KP.RU рассказал, что в моде в этом сезоне также макияж в шоколадных оттенках, который, по мнению экспертов, смотрится он очень деликатно и «дорого»! Чтобы сделать такой самостоятельно, на веки нанесите жидкие тени в оттенках молочного шоколада, распахните взгляд с помощью коричневой стрелочки и черной туши. Выберите нюдовую помаду для макияжа губ на пару оттенков темнее ваших. Эффекта сияющей звезды поможет добиться хайлайтер в коричневато-золотистых оттенках.