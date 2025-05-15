Сияющая кожа и бодипозитив: главные тренды макияжа весны-лета 2025 года

Ранее KP.RU рассказал, что в моде в этом сезоне также макияж в шоколадных оттенках, который, по мнению экспертов, смотрится он очень деликатно и «дорого»! Чтобы сделать такой самостоятельно, на веки нанесите жидкие тени в оттенках молочного шоколада, распахните взгляд с помощью коричневой стрелочки и черной туши. Выберите нюдовую помаду для макияжа губ на пару оттенков темнее ваших. Эффекта сияющей звезды поможет добиться хайлайтер в коричневато-золотистых оттенках.