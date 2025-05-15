Большой рекламный индустриальный форум-2025 пройдет 10−11 июня в Подмосковье

В Московском загородном клубе «Москоу Кантри Клаб» 10−11 июня пройдет Большой рекламный индустриальный форум-2025 (БРИФ). Более 300 ведущих специалистов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить будущее рекламного рынка и сферы медиакоммуникаций.
«По оценкам экспертов, реклама входит в тройку индустрий, в значительной степени способствующих росту креативной экономики как по доле ВВП, так и по наибольшему количеству занятых специалистов. Именно поэтому БРИФ откроет пленарная сессия “Коммуникационная индустрия 2030: роль в экономике, политике и обществе” — встреча президентов ключевых медиакоммуникационных ассоциаций и представителей профильных органов власти, которая послужит отправной точкой в работе Большого рекламного индустриального форума. Цель дискуссии — обсудить перспективные направления развития отрасли и выработать соответствующие стратегии», — сообщили организаторы мероприятия.
Первая часть пленарной сессии будет посвящена структурным компонентам индустрии. Основными темами второго блока станут главные вызовы и возможности саморегулирования, а также социальная роль медиакоммуникаций.
Особый акцент в программе форума будет сделан на проблеме систематизации и оценки рекламного рынка. В ходе дискуссии перед гостями мероприятия выступит вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Веселов.
Двухдневная программа форума включает самый широкий спектр деловых мероприятий, в том числе круглые столы, панельные дискуссии и пленарные сессии. Темой одного из круглых столов станет ценообразование и драйверы роста агентского медиарынка. Его участники обсудят совершенствование механизмов инвестирования, повышение прозрачности и прогнозируемости процессов для бизнеса.
Большое внимание будет посвящено изучению международного опыта. Комиссия Ассоциации коммуникационных агентств по развитию стратегического сотрудничества со странами БРИКС+ в настоящее время работает над созданием благоприятных условий для взаимодействия рекламного сообщества России и стран БРИКС. Одной из тем второго дня форума станет формирование эффективных механизмов сотрудничества и укрепление позиций медиакоммуникационной индустрии на зарубежном рынке. За круглым столом соберутся эксперты, которые обсудят актуальные вопросы взаимодействия и выработки конкретных решений по развитию отрасли в рамках сотрудничества стран БРИКС.
Отдельные треки форума будут посвящены развитию маркетинговых услуг, возрастающей роли технологий и искусственного интеллекта, рынку PR и креативных услуг, а также фестивальной индустрии.
В вечерней программе вниманию участников БРИФ представят офлайн-запись подкаста вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России и CEO Ai influence Алексея Парфуна «Точки над ИИ». Гости мероприятия примут участие в обсуждении влияния нейросетей на современный бизнес. Кроме того, в рамках БРИФ пройдет церемония награждения победителей Национальных рейтингов креативности и эффективности АКАР за 2024 год.