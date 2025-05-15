Большой рекламный индустриальный форум-2025 пройдет 10−11 июня в Подмосковье

Большое внимание будет посвящено изучению международного опыта. Комиссия Ассоциации коммуникационных агентств по развитию стратегического сотрудничества со странами БРИКС+ в настоящее время работает над созданием благоприятных условий для взаимодействия рекламного сообщества России и стран БРИКС. Одной из тем второго дня форума станет формирование эффективных механизмов сотрудничества и укрепление позиций медиакоммуникационной индустрии на зарубежном рынке. За круглым столом соберутся эксперты, которые обсудят актуальные вопросы взаимодействия и выработки конкретных решений по развитию отрасли в рамках сотрудничества стран БРИКС.