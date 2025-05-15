В Азовском море проведут исследования для оценки состояния экосистемы и биоресурсов

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Исследования для оценки состояния экосистемы и биоресурсов в Азовском море проведут специалисты Азово-Черноморского филиала (АзНИИРХ) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии«(ВНИРО). Ученые отправятся в рейс на собственном научном судне “Олег Бетин”, сообщили в организации.
В конце мая наблюдается пик размножения таких видов рыб, как тюлька, камбала-калкан, пиленгас и других, пояснили в институте. Поэтому можно получить наиболее полную информацию о состоянии их естественного воспроизводства и масштабах нереста. Данные, собранные в ходе исследований, позволят оценить перспективы развития популяций промысловых видов рыб на ближайшие один-два года.
«В мае текущего года АзНИИРХ планирует проведение учетной ихтиопланктонной, зоопланктонной и комплексной океанографической съемки всей акватории Азовского моря, включая прибрежные районы северного Приазовья. Команда исследователей отправится в рейс на собственном научном судне “Олег Бетин”, оснащенном специальным оборудованием для сбора данных, необходимых для мониторинга водных биологических ресурсов, специальными устройствами для отбора проб», — говорится на сайте АзНИИРХ.
Будут организованы также гидробиологические, гидрологические исследования и оценка сезонной динамики климата. Таким образом, ученые получат данные и о текущем состоянии экосистемы Азовского моря, рассказали в институте. Кроме того, проведут отбор ихтиопланктона для изучения его видового состава, распределения и количественных характеристик. Исследуют также такие параметры воды, как соленость и температура, прозрачность и цвет. Оценят специалисты состояние поверхности моря, направление и скорость течения, проанализируют кормовую базу рыб.
«Данные, полученные в ходе учетной ихтиопланктонной, зоопланктонной и океанографической съемки, послужат основой для принятия обоснованных решений по сохранению и устойчивому использованию морских биоресурсов», — заключили в АзНИИРХ.