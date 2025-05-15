В Азовском море проведут исследования для оценки состояния экосистемы и биоресурсов

Будут организованы также гидробиологические, гидрологические исследования и оценка сезонной динамики климата. Таким образом, ученые получат данные и о текущем состоянии экосистемы Азовского моря, рассказали в институте. Кроме того, проведут отбор ихтиопланктона для изучения его видового состава, распределения и количественных характеристик. Исследуют также такие параметры воды, как соленость и температура, прозрачность и цвет. Оценят специалисты состояние поверхности моря, направление и скорость течения, проанализируют кормовую базу рыб.