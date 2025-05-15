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Врачи рассказали о пяти худших продуктах для гипертоников

Некоторые популярные продукты способны спровоцировать резкое повышение артериального давления. О них рассказали врачи в беседе с Ufatime.ru.

Некоторые популярные продукты способны спровоцировать резкое повышение артериального давления. О них рассказали врачи в беседе с Ufatime.ru.

Так, гипертоникам следует избегать употребление алкогольных напитков, консервов, полуфабрикатов, солений и копченостей. Также этот список дополнили острые приправы, газированные напитки и фастфуд.

Кроме того, специалисты в области медицины отметили, что зеленые листовые овощи, фрукты, цельные злаки, орехи и семена могут помочь избежать скачков давления, передает издание.

Недавно эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что здоровье кишечника можно улучшить, включив в рацион несколько продуктов. Для нормального функционирования органу необходимы как пробиотики, так и пребиотики, которые обязательно нужно принимать вместе.

Нутрициолог Роман Пристанский, в свою очередь, напомнил россиянам, какой именно должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и полноценно. Также нутрициолог Татьяна Мещерякова раскрыла главные мифы о питании, которые мешают наслаждаться приемом пищи.