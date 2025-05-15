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В Белом доме выразили надежду на скорую встречу Трампа и Путина

Администрация США надеется на очень скорую встречу Трампа и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США рассчитывает, что личная встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом информирует старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

«Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент будет в [одном] помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — пояснил он во время конференции по международной безопасности.

За день до ожидаемых переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле, глава Белого дома заявил о возможности встречи там с Путиным, несмотря на занятость в ближневосточном турне.