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Ритейлеры проверят товары «Петелинки» после сообщений Роспотребнадзора о сальмонелле

Продукцию «Петелинки» проверят после сообщений о сальмонелле в фарше, шницеле и филе.

Источник: Комсомольская правда

Ритейлеры проверят в лаборатории товары бренда мясных продуктов «Петелинка» на фоне сообщений об обнаружении сальмонеллы в некоторых позициях. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее на сайте столичного Роспотребнадзора появилась информация о том, что ведомство нашло опасную бактерию в шницеле, фарше и филе этого бренда.

«Результаты предыдущих исследований продукции были удовлетворительными», — сказали РИА Новости в компании «Лента», добавив, что уведомлений от Роспотребнадзора о выявлении сальмонеллы пока не получали.

Тем временем мясо с сальмонеллой обнаружили в Нижегородской области.

Как эта опасная бактерия, являющаяся возбудителем кишечных инфекций, может попасть в организм, чем это опасно, а также основные меры профилактики заражения обсудим здесь на KP.RU.

Ранее диетолог предупреждает о риске заражения сальмонеллой из-за неправильной обработки куриных яиц.