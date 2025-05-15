Ритейлеры проверят товары «Петелинки» после сообщений Роспотребнадзора о сальмонелле

Ритейлеры проверят в лаборатории товары бренда мясных продуктов «Петелинка» на фоне сообщений об обнаружении сальмонеллы в некоторых позициях. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее на сайте столичного Роспотребнадзора появилась информация о том, что ведомство нашло опасную бактерию в шницеле, фарше и филе этого бренда.
«Результаты предыдущих исследований продукции были удовлетворительными», — сказали РИА Новости в компании «Лента», добавив, что уведомлений от Роспотребнадзора о выявлении сальмонеллы пока не получали.
Тем временем мясо с сальмонеллой обнаружили в Нижегородской области.
Как эта опасная бактерия, являющаяся возбудителем кишечных инфекций, может попасть в организм, чем это опасно, а также основные меры профилактики заражения обсудим здесь на KP.RU.
Ранее диетолог предупреждает о риске заражения сальмонеллой из-за неправильной обработки куриных яиц.