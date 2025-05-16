Что можно и нельзя делать в день Мавры Рассадницы 16 мая на Молочницу

Православная церковь 16 мая вспоминает святого Мавру. В народе принято праздновать день Мавры Рассадницы. Все из-за того, что в названный день было принято рассаду капусты пересаживать в открытый грунт. Вместе с тем есть название Молочница. Оно возникло из-за того, что с 16 мая коровы переходят на свежую траву после сена и у них появляется самое вкусное молоко.
Что нельзя делать 16 мая.
Запрещено заниматься строительством. Не следует 16 мая готовить молочные блюда. Кроме того, мужчинам не стоит работать на огороде. Согласно приметам, это может обернуться неурожаем.
Что можно делать 16 мая.
По традиции, в названный день принято заниматься работами на огороде только женщинам. Считалась, что урожай окажется хорошим. А еще обязательно мили свежее молоко, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, на ветреное и сухое лето указывают листья на дубе, которые появились раньше, чем на ясене. В том случае, если гуси и утки громко хлопают крыльями и шумят, то ждали ухудшения погоды.
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