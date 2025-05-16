Что можно и нельзя делать в день Мавры Рассадницы 16 мая на Молочницу

Православная церковь 16 мая вспоминает святого Мавру. В народе принято праздновать день Мавры Рассадницы. Все из-за того, что в названный день было принято рассаду капусты пересаживать в открытый грунт. Вместе с тем есть название Молочница. Оно возникло из-за того, что с 16 мая коровы переходят на свежую траву после сена и у них появляется самое вкусное молоко.