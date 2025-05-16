Родился 11-й внук: Вторая дочь президента США Тиффани стала мамой в 31 год

Тиффани — единственная дочь Трампа от его брака с моделью Марлой Мейплз, ей сейчас 31 год. Напомним, что в 2019 году Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз: у его сына Эрика и невестки Лары родилась дочь Каролина Дороти.