Роспотребнадзор нашел в фарше на российских прилавках сальмонеллу

В компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» ранее рассказали, что образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции.