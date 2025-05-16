Роспотребнадзор нашел в фарше на российских прилавках сальмонеллу

Бактерии были обнаружены в продукции торговой марки «Петелинка».
В магазинах «Пятерочка» в полуфабрикатах торговой марки «Петелинка» выявили бактерии рода Salmonella. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Москвы.
«Речь идет о продукции “шницель охлажденный” из мяса цыплят-бройлеров. И “Фарш премиум из филе” охлажденный. Оба продукта произведены “Петелинка” (АО “КЦ” Московская область)», — заявляет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сальмонеллу обнаружили во время плановой проверки магазинов «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), которая проходила в Москве с 14 марта по 9 апреля 2025 года. Проверка охватила 250 торговых точек.
В компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» ранее рассказали, что образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции.