Народный календарь. О чем говорит большое количество росы 19 мая

Православные 19 мая чтут память Иова — христианского святого, который считается величайшим праведником и образцом веры и терпения. В народном календаре эта дата получила название Иов-огуречник или Иов-горошник.
В этот день сеяли горох и бобовые. Крестьяне по этому поводу говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Рус горох и бобы были доступны всем, в том числе беднякам. Поэтому существовала присказка: «Остаться на бобах». С утра крестьяне выходили во двор и наблюдали: если много росы, то огурцы уродятся. По этому поводу говорили: «Иов росы распустил».
19 мая также запрещено ссориться с родными и близкими. Конфликт в семье может привести к плохим последствиям для всех его участников и бедам в родном доме.
Приметы погоды:
Если в этот день ясная погода, значит урожай огурцов будет богатым.
Если утром много росы — погода будет хорошей, а если росы утром нет — будет дождь.
Птицы весело щебечут, значит ближайшие дни погода будет хорошей.
Именины отмечают: Михаил, Иван, Илларион, Василий, Денис.