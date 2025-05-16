Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. О чем говорит большое количество росы 19 мая

Православные 19 мая чтут память Иова — христианского святого, который считается величайшим праведником и образцом веры и терпения. В народном календаре эта дата получила название Иов-огуречник или Иов-горошник.

Православные 19 мая чтут память Иова — христианского святого, который считается величайшим праведником и образцом веры и терпения. В народном календаре эта дата получила название Иов-огуречник или Иов-горошник.

В этот день сеяли горох и бобовые. Крестьяне по этому поводу говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Рус горох и бобы были доступны всем, в том числе беднякам. Поэтому существовала присказка: «Остаться на бобах». С утра крестьяне выходили во двор и наблюдали: если много росы, то огурцы уродятся. По этому поводу говорили: «Иов росы распустил».

19 мая также запрещено ссориться с родными и близкими. Конфликт в семье может привести к плохим последствиям для всех его участников и бедам в родном доме.

Приметы погоды:

Если в этот день ясная погода, значит урожай огурцов будет богатым.

Если утром много росы — погода будет хорошей, а если росы утром нет — будет дождь.

Птицы весело щебечут, значит ближайшие дни погода будет хорошей.

Именины отмечают: Михаил, Иван, Илларион, Василий, Денис.