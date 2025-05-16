Народный календарь. О чем говорит большое количество росы 19 мая

В этот день сеяли горох и бобовые. Крестьяне по этому поводу говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Рус горох и бобы были доступны всем, в том числе беднякам. Поэтому существовала присказка: «Остаться на бобах». С утра крестьяне выходили во двор и наблюдали: если много росы, то огурцы уродятся. По этому поводу говорили: «Иов росы распустил».