День рисования и Праздник подлиз: что отмечают в России и мире 16 мая

Цель Дня «Сделай что-нибудь хорошее для соседа» напомнить людям о важности взаимопомощи и добрых в поступков в отношении людей, которые нас окружают. В этот день принято помогать соседям с домашними делами и покупками, угощать их чем-нибудь вкусным, предложить помощь пожилым или нуждающимся соседям, дарить им подарки, а также организовать небольшую активность среди жителей дома, например, пикник или уборку двора.