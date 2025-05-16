День рисования и Праздник подлиз: что отмечают в России и мире 16 мая

16 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День рисования, Праздник подлиз и День «Сделай что-нибудь хорошее для соседа».
День рисования.
Цели Дня рисования — поощрение художественного самовыражения и креативности, поддержка начинающих художников и популяризация искусства. Отметить этот день можно, опубликовав в интернете свои рисунки, посетив художественные мастер-классы и выставки, приняв участие в творческих проектах, а также в конкурсах рисунков.
Праздник подлиз.
Люди используют Праздник подлиз в качестве повода проявить внимание друг к другу в шутливой форме, обыгрывая значение слова «подлизываться». Этот день часто используют для налаживания отношений с родственниками, знакомыми и коллегами, ведь 16 мая можно подлизываться и не получить за это осуждение.
День «Сделай что-нибудь хорошее для соседа».
Цель Дня «Сделай что-нибудь хорошее для соседа» напомнить людям о важности взаимопомощи и добрых в поступков в отношении людей, которые нас окружают. В этот день принято помогать соседям с домашними делами и покупками, угощать их чем-нибудь вкусным, предложить помощь пожилым или нуждающимся соседям, дарить им подарки, а также организовать небольшую активность среди жителей дома, например, пикник или уборку двора.