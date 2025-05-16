Вам куда: роуд-муви «Туда», драма «Верный друг» и зубастый триллер «Багровая отмель»

Экранизация романа американской писательницы Сигрид Нуньес 2018 года «Друг» — терапевтическая история о том, как пережить утрату, особенно если близкий человек сам неожиданно принял решение уйти. Писательница из Нью-Йорка Айрис после смерти наставника получает в наследство огромную собаку по кличке Аполлон. Пес тоже скорбит, а потому не слушается и доставляет не готовой к такому соседству новой хозяйке уйму проблем. Но в итоге им предстоит научиться жить вместе и помочь друг другу справиться с утратой. В главных ролях Наоми Уоттс, Билл Мюррей и собака по кличке Бинг.