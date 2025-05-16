Депутат Гаврилов призвал обновить механизм возвращения отопления

«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия. Профилактические отключения горячей воды также следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарем. Иначе каждый май будет начинаться с того, что граждане будут греться за свой счет — и буквально, и финансово», — заявил депутат в беседе с РИА Новости. Он отметил, что май 2025 года преподнес неприятный сюрприз: после короткого потепления, на фоне которого и было отключено отопление, в центральной части России вновь ударили заморозки.