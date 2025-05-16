Календарь на 16 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Феодосий заботился о том, чтобы у монахов было всего поровну и сам был примером для братии: одевался очень просто, вставал раньше всех, много трудился в пекарне, рубил дрова и носил воду. Он обустроил специальный дом для нищих и больных. На их содержание преподобный Феодосий выделял десятую часть монастырских доходов. Также он известен как основатель одной из первых церковных библиотек на Руси.