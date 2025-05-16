Календарь на 16 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 мая профессиональный праздник отмечают биографы. В мире в этот день вспоминают о роли света и световых технологий в нашей жизни. Православные верующие чтят память преподобного Феодосия Печерского. А иудеи отмечают Лаг ба-Омер и совершают паломничество на гору Мерон. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 мая.
* ~Международный день мирного сосуществования~
В мире, полном конфликтов и разногласий, эта дата напоминает о необходимости строить мосты, а не стены, и стремиться к взаимопониманию. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его задача — подчеркнуть важность терпимости и солидарности между народами. Этот день — повод для проведения мероприятий, способствующих диалогу и сотрудничеству между различными культурами и сообществами.
* ~Международный день света~
Без световых технологий невозможно представить современную жизнь. Благодаря изучению свойств света за последние десятилетия созданы альтернативные источники энергии, разработаны уникальные методы диагностики и лечения, появился скоростной интернет. Чтобы подчеркнуть роль света в науке, экономике и культуре, в 2017 году по решению ЮНЕСКО был учрежден международный праздник.
В качестве даты выбрали 16 мая: в этот день в 1960 году американский физик Теодор Майман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора — лазера, что послужило толчком для развития лазерных технологий.
* ~День биографов~
Это неофициальный праздник всех, кто собирает факты и детали жизни известных людей, пишет о них статьи и книги. Чтобы интересно рассказать о своем герое, биограф должен изучить его жизнь до мельчайших подробностей. Дата праздника приурочена к первой встрече английского писателя Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Это произошло 16 мая 1763 года.
Среди самых знаменитых российских биографов — Павел Анненков, автор первой обширной биографии Александра Пушкина.
* ~День любви к деревьям~
Неофициальный праздник подчеркивает важность деревьев для нашей планеты и напоминает о необходимости заботиться о лесах. В этот день проходят экологические акции по высадке саженцев и образовательные мероприятия для детей. Каждый может стать участником и внести свой вклад в сохранение зеленых насаждений.
* ~ Международный день осведомленности о целиакии~
Эта дата появилась в 2013 году по инициативе врачебных организаций, чтобы повысить информированность людей о таком заболевании, как целиакия. Раньше оно считалось крайне редким. Однако исследования 2000 года показали, что болезнь встречается примерно у 0,5−1% жителей планеты.
При целиакии пища, содержащая глютен, повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, препятствуя всасыванию питательных веществ. Важнейшая часть терапии — безглютеновая диета.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 мая в других странах.
Дeнь «Cдeлaй чтo-нибудь xopoшee для coceдa» — США. Неофициальный праздник в последние годы стал очень популярен в Америке. В этот день принято радовать соседей добрыми делами. 16 мая можно, например, заглянуть к ним в гости с пирогом, помочь по хозяйству или уладить конфликт.
День спасения лошадей — Австралия. Праздник придумала местная Ассоциация специалистов по спасению животных. Члены организации в этот день рассказывают о проблемах брошенных одичавших лошадей (брамби) и проводят акции по их одомашниванию и поиску для них заботливых владельцев. Также звучат призывы к гуманному обращению с животными.
Национальный день барбекю — США. Этот вкусный праздник американцы массово отмечают не только в ресторанах, но и на лужайках своих домов. День барбекю совпадает с еще одной гастрономической датой — Днем пиццерийной вечеринки. Неудивительно, что эти два блюда часто соседствуют на столах.
Религиозные праздники 16 мая.
* День памяти преподобного Феодосия Печерского.
Преподобный Феодосий родился в начале XI века и провел свои юные годы в Курске, с родителями. Он рос благочестивым христианином и рано решил посвятить себя Богу. Однажды он оставил родительский дом и отправился в Киев к преподобному Антонию — основателю Киево-Печерской лавры. Со временем Феодосий был избран здесь игуменом. По его инициативе был принят первый устав Печерского монастыря.
Феодосий заботился о том, чтобы у монахов было всего поровну и сам был примером для братии: одевался очень просто, вставал раньше всех, много трудился в пекарне, рубил дрова и носил воду. Он обустроил специальный дом для нищих и больных. На их содержание преподобный Феодосий выделял десятую часть монастырских доходов. Также он известен как основатель одной из первых церковных библиотек на Руси.
* День памяти Иконы Богородицы Успение Киево-Печерская.
Святыня считается одной из древнейших явленных икон в Русской православной церкви. По преданию, этот образ вручила византийским зодчим сама Пресвятая Богородица. В 1073 году, когда зодчие приступили к возведению Успенского собора Киево-Печерской лавры, они принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским и спросили у святых, где им начинать строить церковь. Те ответили, что место укажет Господь. Так и случилось: с неба сошел огонь и показал место будущего собора.
Икона осталась в Киево-Печерской лавре и прославилась многими чудесами. Она даровала людям исцеление и защищала страну от нашествия врагов. Первообраз был утрачен во время Великой Отечественной войны.
* Лаг ба-Омер.
Этот важный иудейский праздник в 2025 году приходится на 16 мая. Его отмечают на 33-й день Омера. В этот день иудеи вспоминают два важных события — окончание страшного мора, в результате которого погибло 24 тыс. учеников рабби Акивы, и день смерти великого рабби Шимон бар Йохайухода.
В ночь на Лаг ба-Омер принято зажигать костры в честь рабби, а днем — отправляться к горе Мерон в Верхней Галилее, где он похоронен. Рядом с могилой молятся, поют, танцуют и веселятся, ведь перед смертью рабби Шимон заповедовал своим ученикам отмечать день его смерти, как день свадьбы.
Народные праздники и приметы 16 мая.
* Мавра Рассадница.
Праздник связан в народе с именами молодых супругов-христиан Тимофея и Мавры, живших в III веке. Они подверглись преследованиям, мучениям и казни за свою веру. Пара прожила в браке всего 20 дней.
На Руси в этот день кипела работа в садах и полях. Крестьяне высаживали капусту, засевали огороды овощными культурами. Считалось, что если грядки окропить святой водой, вредители не тронут растения. Согласно еще одному поверью, во время работ на земле женщинам нельзя было есть хлеб, чтобы куры не склевали молодые ростки.
На Мавру Рассадницу в домах варили щи из щавеля и другой зелени.
* Приметы.
Если день ясный, а на траве роса — урожай огурцов будет щедрым.
Сухое утро без росы — жди днем дождя.
Небо затянули грозовые тучи — непогода задержится надолго.
Птицы свили много гнезд — урожай будет обильным.
Какие исторические события произошли 16 мая.
* 1648 год — Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.
Дни рождения и юбилеи 16 мая.
* В 1763 году родился Луи Воклен — французский химик, открывший хром и бериллий.
Кто отмечает дни рождения.
* 81 год исполняется Билли Кобэму — американскому барабанщику, одной из ключевых фигур джаз-рока.