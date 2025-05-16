Министерство финансов США сделало исключение из санкционного режима, введенного в отношении России в январе, для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и предприятия «Тенгизшевройл». Соответствующая информация следует из генеральной лицензии ведомства.
Согласно документу, разрешено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с деятельностью указанных компаний.
Таким образом, исключены любые ограничения, установленные решением от 10 января 2025 года, касающиеся оказания нефтяных услуг данным проектам, передает ТАСС.
Недавно глава фракции оппозиционного «Движения 5 звезд» итальянского парламента Риккардо Риччарди прокомментировал антироссийские санкции, которые ввел Европейский союз (ЕС) перед началом переговоров в Стамбуле.
Послы союза ввели 17-й пакет санкций в отношении России еще 14 мая. Утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.
Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро недавно заявил, что Евросоюз и США планируют задушить экономику России под санкционным давлением.