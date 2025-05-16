Кассация отклонила иск Крида к Мизулиной о защите чести

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил законность принятых решений по иску рэп-исполнителя Егора Крида (Егора Булаткина) к «Лиге безопасного интернета» и ее руководителю Екатерине Мизулиной.
Поводом для обращения в суд послужило высказывание Мизулиной во время прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета на платформе «VK Видео», где она назвала исполнителя «главным скамером страны». Крид расценил это утверждение как порочащее его репутацию, поскольку термин «скамер» ассоциируется с мошенничеством и, по его мнению, носит оскорбительный характер. Широкое распространение видеозаписи с данным высказыванием, по утверждению истца, нанесло ущерб его имиджу как блогера и музыканта.
В рамках судебного разбирательства Крид потребовал признать распространенную информацию не соответствующей действительности, обязать ответчиков опровергнуть ее, а также взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляция оставила это решение в силе.
Истец оспорил выводы судебной лингвистической экспертизы, согласно которой слово «скамер» не является общеупотребительным в русском языке и отсутствует в словарях. В кассационной жалобе Крид настаивал на отмене принятых решений и направлении дела на новое рассмотрение.
Однако кассационный суд, изучив материалы дела и доводы сторон, пришел к выводу, что основания для удовлетворения иска отсутствуют. В своем Telegram-канале судебный орган сообщил, что ответчики возражали против доводов кассационной жалобы, а суд, согласившись с выводами нижестоящих инстанций, оставил их решения без изменений.
Ранее сообщалось, что Егора Крида могут оштрафовать из-за показа виски в его музыкальном клипе на 500 тысяч рублей.