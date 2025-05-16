С 1 июня аренда квартир станет доступнее. Что изменится на рынке недвижимости

— Такая тенденция на рынке может быть обусловлена тем, что часть сдаваемых квартир из более дорогого сегмента — из «вчерашних» новостроек бизнес-, премиум- или элиткласса — временно снимаются из экспозиции на время праздников. Сказывается и меньшая активность арендаторов. Позже — с ростом спроса — объявления с такими квартирами публикуются вновь. Кроме того, некоторые арендодатели, в частности массового сегмента, снижают цену съёмного жилья, чтобы успеть сдать его до начала сезона отпусков, — рассказал Роман Жуков.