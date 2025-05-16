«Киллербот»: что известно о лучшей фантастической комедии весны 2025 года

— Я хотела показать, чего ИИ мог бы хотеть на самом деле, в противовес тому, что он, по мнению человека, сделал бы. Мне было легко представить существо вроде Киллербота, которое пережило моральные страдания и нашло вот такой способ сохранять адекватность в жутких ситуациях. Он был жертвой, был очень уязвим. Но он не позволяет тому, что с ним происходило в прошлом, мешать ему жить и даже получает от жизни удовольствие, — так сказала о своём герое Уэллс.