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Автомобиль въехал в толпу фанатов у стадиона перед матчем «Эспаньол» — «Барселона»

Автомобиль протаранил толпу фанатов перед матчем между футбольными клубами «Эспаньол» и «Барселона» в рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в местном издании Marca.

Автомобиль протаранил толпу фанатов перед матчем между футбольными клубами «Эспаньол» и «Барселона» в рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в местном издании Marca.

В Сети опубликовали кадры произошедшего. На видео видно, как белый автомобиль, окруженный толпой людей перед стадионом, сбивает всех на своем пути.

В газете уточнили, что в результате произошедшего прострадали несколько человек, однако серьезных травм никто не получил.

Бригады скорой помощи активно работают на месте происшествия. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

16 марта между футбольными болельщиками в подмосковных Химках произошла серьезная драка. Конфликт случился на глазах у местных жителей, они и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В потасовке участвовало около 30 человек.

Кроме того, недавно стало известно, что жителя Москвы, болеющего за футбольный клуб «Спартак», оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбления фанатов «Динамо» во время матча Кубка России по футболу.