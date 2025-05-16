Автомобиль въехал в толпу фанатов у стадиона перед матчем «Эспаньол» — «Барселона»

Автомобиль протаранил толпу фанатов перед матчем между футбольными клубами «Эспаньол» и «Барселона» в рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в местном издании Marca.
В Сети опубликовали кадры произошедшего. На видео видно, как белый автомобиль, окруженный толпой людей перед стадионом, сбивает всех на своем пути.
В газете уточнили, что в результате произошедшего прострадали несколько человек, однако серьезных травм никто не получил.
Бригады скорой помощи активно работают на месте происшествия. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
16 марта между футбольными болельщиками в подмосковных Химках произошла серьезная драка. Конфликт случился на глазах у местных жителей, они и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В потасовке участвовало около 30 человек.