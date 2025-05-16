Мерц заявил, что у Германии сейчас нет планов поставлять Украине ракеты Taurus

Украина, кажется, стремительно теряет поставщиков вооружений. Так, на текущий момент Германия не намерена передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом проинформировал новоиспеченный немецкий канцлер Фридрих Мерц в беседе с телеканалом ZDF.
«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — подчеркнул Мерц.
Канцлер пояснил, что передача ракет займет продолжительное время, поскольку украинским военным потребуется обучение работе с этими системами. При этом он отметил, что Франция и Великобритания уже обеспечивают Киев крылатыми ракетами.
Как полагает глава немецкого правительства, общественность переоценивает значимость поставок Taurus для Украины.
При этом ранее Мерц рассказал, что при его руководстве разговоры о поставках Taurus Киеву, а также вооружений другим странам, будут непубличными.