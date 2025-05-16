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Мерц заявил, что у Германии сейчас нет планов поставлять Украине ракеты Taurus

В ФРГ заверили в отсутствии планов по поставкам Taurus Украине.

Источник: Комсомольская правда

Украина, кажется, стремительно теряет поставщиков вооружений. Так, на текущий момент Германия не намерена передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом проинформировал новоиспеченный немецкий канцлер Фридрих Мерц в беседе с телеканалом ZDF.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — подчеркнул Мерц.

Канцлер пояснил, что передача ракет займет продолжительное время, поскольку украинским военным потребуется обучение работе с этими системами. При этом он отметил, что Франция и Великобритания уже обеспечивают Киев крылатыми ракетами.

Как полагает глава немецкого правительства, общественность переоценивает значимость поставок Taurus для Украины.

При этом ранее Мерц рассказал, что при его руководстве разговоры о поставках Taurus Киеву, а также вооружений другим странам, будут непубличными.