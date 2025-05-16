Украинскому гражданину Роману Лавриновичу предъявили обвинения в осуществлении поджога дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Скотленд-Ярд.
Его арестовали утром 13 мая на юго-востоке Лондона. Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 16 мая.
— Роману Лавриновичу, 21 год (06.02.04), гражданину Украины, проживающему в районе Сиденхэм, предъявлены три обвинения в поджогах с целью создания угрозы жизни, — уточнили в полиции Лондона.
Так как недвижимость числится за публичным личном, к расследованию дела привлекли офицеров антитеррористического командования столичной полиции, передает РИА Новости.
12 мая сотрудники правоохранительных органов также задержали 58-летнего мужчину из Тамбовской области, который поджег иномарку за два миллиона рублей возле одного из домов на Каширском шоссе на юго-западе Москвы.
Кроме того, ранее африканец попытался поджечь здание банка на Новоясеневском проспекте в столице. Задержанным оказался 37-летний уроженец Кот-д’Ивуара.