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Станкович получил красную за выкрики в адрес судьи, «Спартак» пока не думает об увольнении

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён с поля на 98-й минуте финального матча «Пути регионов» Кубка России против «Ростова». Сербский специалист получил две жёлтые карточки подряд за активные возражения против решений главного арбитра Кирилла Левникова.

Источник: Life.ru

Генеральный директор красно-белых Олег Малышев в разговоре с журналистами заявил, что результаты матча неприемлемы, пообещав провести тщательный разбор ошибок. При этом он оставил вопрос о будущем тренерского штаба открытым, отметив, что окончательные решения будут приняты по завершении сезона.

Напомним, в четверг, 15 мая, «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2, что не позволило команде пробиться в Суперфинал Кубка России. В течение игры красно-белые лишились и двух игроков: с поля были удалены нападающий Манфред Угальде и полузащитник Наиль Умяров.