Станкович получил красную за выкрики в адрес судьи, «Спартак» пока не думает об увольнении

Напомним, в четверг, 15 мая, «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2, что не позволило команде пробиться в Суперфинал Кубка России. В течение игры красно-белые лишились и двух игроков: с поля были удалены нападающий Манфред Угальде и полузащитник Наиль Умяров.