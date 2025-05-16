«Последний гвоздь в гроб Фицо»: обмотавшийся украинским флагом мужчина размахивал топором и угрожал премьеру Словакии

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар (партия Smer-SD) сообщил о видео с угрозами в адрес премьера Фицо. На записи мужчина в украинском флаге с топором произносит угрожающую фразу. По данным Гашпара, инцидент произошел на братиславском митинге 8 мая, где лидер небольшой оппозиционной партии выступал с агрессивной риторикой против правительства.