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«Последний гвоздь в гроб Фицо»: обмотавшийся украинским флагом мужчина размахивал топором и угрожал премьеру Словакии

В Словакии мужчину с флагом Украины обвинили в подстрекательстве к убийству Фицо.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Словакии предъявили обвинение мужчине, который, завернувшись в украинский флаг и вооружившись топором, публично заявил о «последнем забитом гвозде» в гроб премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток в соцсети Facebook*.

«За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти», — написал Шутай-Эшток.

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар (партия Smer-SD) сообщил о видео с угрозами в адрес премьера Фицо. На записи мужчина в украинском флаге с топором произносит угрожающую фразу. По данным Гашпара, инцидент произошел на братиславском митинге 8 мая, где лидер небольшой оппозиционной партии выступал с агрессивной риторикой против правительства.

Ранее KP.RU писал, что Евросоюз опасается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Роберт Фицо объединятся против помощи Киеву. * — Запрещена в РФ как экстремистская.