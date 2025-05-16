Названы регионы России, жители которых больше всего довольны своей зарплатой

Три четверти (75%) россиян не удовлетворены уровнем своих доходов и часто испытывают нехватку денег на текущие расходы, в то время как 25% отметили, что их зарплата полностью покрывает все нужды. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые публикует «Газета.ru».