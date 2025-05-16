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Названы регионы России, жители которых больше всего довольны своей зарплатой

Три четверти (75%) россиян не удовлетворены уровнем своих доходов и часто испытывают нехватку денег на текущие расходы, в то время как 25% отметили, что их зарплата полностью покрывает все нужды. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые публикует «Газета.ru».

Источник: Life.ru

Больше всего довольны зарплатой жители Москвы (26%), Томской области (24%), Татарстана и Приморского края (по 23%).

Что касается способов выхода из ситуации, то 29% ищут подработку, 15% надеются на повышение зарплаты, 18% полностью экономят, а 25% готовы взять займ. Ещё 10% рассчитывают на рост пассивного дохода, например, от вкладов или аренды недвижимости.

Ранее россиянам предсказали рекордный рост зарплат в ближайшие годы. Кроме того, работникам объяснили, как подмазать начальника на прибавку.