Рютте: НАТО пытается выяснить подробности произошедшего в Балтийском море

Организация Североатлантического договора (НАТО) активно поддерживает связь с властями Эстонии по поводу произошдешего инцидента в Балтийском море. Об этом в четверг, 15 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
14 мая авиация НАТО, а также Военно-морские силы (ВМС) Эстонии попытались осуществить захват в нейтральных водах гражданского судна JAGUAR. Военные Эстонии предпринимали многочисленные попытки принудить судно поменять направление и последовать в территориальную акваторию страны.
— НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит, — уточнил Рютте.
По данным генсека, страны, входящие в НАТО, прилагают все усилия для обеспечения безопасности в Балтийском море, передает РИА Новости.
Ранее украинская Служба безопасности (СБУ) захватила сухогруз, который плыл под флагом одной из азиатских стран. По информации ведомства, корабль в прошлом году якобы заходил в порт Севастополя и загружал пшеницу.