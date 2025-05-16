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В Госдуме призвали обновить механизм включения отопления при резком похолодании

Депутат Гаврилов призвал скорректировать логику регулирования отопления в соответствии с новой климатической реальностью.

Источник: Комсомольская правда

Российские коммунальные службы и органы власти должны руководствоваться не бумажными нормами, а реальными метеорологическими условиями при регулировании отопления, а также при профилактическом отключении горячей воды. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат указал на то, что в мае при резком похолодании на фоне отключения отопления и горячей воды в некоторых регионах РФ люди остались без возможности нормально согреться и отметил, что существующая практика не соответствует изменяющейся климатической реальности.

«Решение проблемы не в аварийном реагировании на каждую холодную ночь, а в корректировке всей логики регулирования», — сказал депутат РИА Новости.

Незадолго до этого дополнительные критерии отключения отопления предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после того, как многие россияне пожаловались на температуру 28−30 градусов тепла в квартирах при том, что на улице термометр показывает +25 градусов.

Напомним, в России изменили порядок оплаты за отопление. В Госдуме заявили, что теперь оплата стала прозрачнее и понятнее в расчетах.