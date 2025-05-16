Пуш-апы больше не в моде: Россиянки раскрыли свои предпочтения в нижнем белье

При этом 97% россиянок отметили, что в их гардеробе есть неудобное бельё, от которого они не готовы отказаться. В эту категорию вошли стринги (59%), бразильяна (21%), ретро-модели (12%), бикини (4%) и шорты (1%). Кроме того, каждая десятая женщина носит пояс для чулок или корсет ежедневно, четверть опрошенных надевает их только для романтических вечеров, а 63% никогда не использовали такие вещи.